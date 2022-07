Ucraina Presa Lugansk | cosa vorrà Putin?

Leggi su formiche

(Di domenica 3 luglio 2022) Le forze russe potrebbero aver stabilito il controllo territoriale della regionedi, segnando un passaggio importante dell’offensiva nel Donbas. Determinante è la situazione a Lysychansk, città attorno alla quale si sono concentrati i combattimenti negli ultimi giorni. Per i russi è caduta, per gli ucraini no — e per questo l’oblast dinon è ancora andato al nemico. Al di là del confronto informativo — parte del conflitto su entrambi i fronti, per mandare messaggio all’avversario e per incoraggiare le proprie forze — sembra che i russi siano effettivamente dentro alla città. Ci sono sacche di resistenza, ma sono gli stessi ucraini ad ammettere che la caduta è vicina— sarebbero i ceceni di Ramzan Kadyrov a condurre le operazioni per la Russia. Video of Chechen Rosgvardia troops in front of the partially ...