Ofb e Compagnia Balletto | al Teatro Romano Giulia Falzarano | Anbeta Toromani e Alessandro Macario

(Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Torna l’immancabile appuntamento estivo targato Orchestra Filarmonica edi Benevento: domenica 10 luglio 2022, alle ore 21.00, presso ildel capoluogo sannita una serata interamente dedicata alla musica di F. Chopin. Protagonista indiscussa la pianista, accompagnata in apertura dall’Ofb nell’esecuzione del Concerto n. 2 per pianoforte ed orchestra in fa minore, op. 21 del genio polacco, ed impegnata successivamente da sola sul palco ad articolare una seconda parte di programma incentrata su brani emblema del romanticismo chopiniano, legati all’amata Polonia e ad un’imperante idea di ballabilità: le Mazurche op. 17 n. 1, 2 e 4, il Grande valse brillante op. 18 n. 1, e le Variations brillantes op. ...