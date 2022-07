Calciomercato, dall’Inghilterra lanciano la bomba: Napoli su Cristiano Ronaldo. Ecco i dettagli (Di sabato 2 luglio 2022) bomba dall’Inghilterra: Napoli su Cristiano Ronaldo. I dettagli La notizia dell’ultima ora è che Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto al Manchester United la cessione e tra le squadre interessate a lui ci sarebbe il Napoli. La motivazione starebbe nella voglia del portoghese di disputare la prossima Champions League e lottare per arrivare in fondo alle competizioni. Questo è quanto riporta The Athletic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022)su. ILa notizia dell’ultima ora è cheavrebbe chiesto al Manchester United la cessione e tra le squadre interessate a lui ci sarebbe il. La motivazione starebbe nella voglia del portoghese di disputare la prossima Champions League e lottare per arrivare in fondo alle competizioni. Questo è quanto riporta The Athletic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

