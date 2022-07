Barbara D’Urso | il destino dell’ex regina di Canale 5 è ormai scritto | dove la rivedremo

Leggi su tvzap

(Di sabato 2 luglio 2022), l’exdi5, non può più contare sul successo di una volta e Mediaset è pronta per una decisione importante. Fino allo scorso anno dominava i pomeriggi su5: tutti seguivano i suoi talk show “Domenica Live”, “Live-Non è la” e “Pomeriggio 5”. Quest’annoha ridotto le sue comparse in tv: le è rimasto solo “Pomeriggio 5”. In più ha diretto il reality show “La Pupa e il Secchione”. Ma visto il flop di quest’ultimo non si sa ancora se ci sarà l’edizione 2023. Eche fine farà? Il declino diTutto ha avuto inizio due anni fa. La conduttrice ha fatto una cosa che agli italiani proprio non è piaciuta: una preghiera in diretta con ...