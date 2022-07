"Io integrato? Sono arabo musulmano". Il rapper indigna la Ravetto | Video (Di venerdì 1 luglio 2022) "Mi sento integrato ma non Sono italiano, Sono arabo. Io Sono arabo musulmano". A Zona Bianca, su Rete 4, Giuseppe Brindisi parla del caso-Milano, con i rapper del quartiere San Siro, spesso figli di migranti e italiani di seconda o terza generazione, protagonisti di canzoni ai limiti dell'istigazione a delinquere. Uno spaccato inquietante dei quartieri di periferia e semi-periferia delle grandi città italiane, tra società, musica e delinquenza pura e semplice. In studio c'è il rapper Ayub, che indigna Laura Ravetto, deputata della Lega seduta a suo fianco. "Integrazione? Io mi sento integrato nella cultura italiana ma Sono arabo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) "Mi sentoma nonitaliano,. Io". A Zona Bianca, su Rete 4, Giuseppe Brindisi parla del caso-Milano, con idel quartiere San Siro, spesso figli di migranti e italiani di seconda o terza generazione, protagonisti di canzoni ai limiti dell'istigazione a delinquere. Uno spaccato inquietante dei quartieri di periferia e semi-periferia delle grandi città italiane, tra società, musica e delinquenza pura e semplice. In studio c'è ilAyub, cheLaura, deputata della Lega seduta a suo fianco. "Integrazione? Io mi sentonella cultura italiana ma...

