Volley Nations League femminile 2022 | tutti i risultati e la classifica

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ladella(VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d’Europa in carica, tornano in campo per trovare il ritmo giusto in vista dei Mondiali. La competizione internazionale vedrà al via le 16 squadre più forti al mondo: tre settimane di gare, poi le prime otto inaccederanno alla Final Eight di Ankara, dove si assegnerà il titolo. Di seguito la(partite vinte, perse e punti totali) edella stagione regolare aggiornati in tempo reale. IL TABELLONE DELLE FINALI FEMMINILI VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: ...

Termina 17 - 25 19 - 25 13 - 25 il match tra Corea del Sud e Brasile , incontro valevole per la week 3 della Pool 6 dellaLeague femminile 2022 . Una grande vittoria per il Brasile quella ottenuta a Sofia, che permette alle verdeoro di vincere l'ottava partita del girone e di salire a quota 23 punti in ...Dopo la vittoria all'esordio contro la Polonia, l'Italia di Davide Mzzanti si prepata a sfodare la Corea del Sud nel match della quarta giornata della Pool 6 di VolleyballLeague in corso a Sofia. Le azzurre scenderanno in campo domani alle ore 15:30 italiane. In caso di successo,le azzurre avrebbero la matematica qualificazione alle Finals di Ankara (13 - 17 ...Termina 25-23 25-11 25-21 il match tra Turchia e Olanda, incontro valevole per la week 3 della Pool 5 della Volley Nations League 2022. Una grande vittoria per la Turchia quella ottenuta a Calgary, ch ...Il match tra Italia – Bulgaria, valido per la decima giornata della Volleyball Nations League, sarà disputato sabato 02 luglio 2022 alle ore 19:00. Padrone di casa che vengono dalla netta vittoria sul ...