Spaventoso incendio in un appartamento a Roma | 70enne muore carbonizzata

Roma. Uno Spaventoso incendio è avvenuto questa notte all'interno di un appartamento, letteralmente divorato dalle fiamme. Purtroppo nel rogo ha perso la vita una donna, le fiamme

incendio in un appartamento: la dinamica I fatti sono avvenuti ieri notte quando intorno alle 23:25, quando la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due squadre, un'autoscala, un'autobotte, il Carro Teli e il TA/6 in Via Angelo Sismonda 13 per un incendio all'interno di un appartamento. Quest'ultimo si trovava al settimo piano di un palazzo. Le fiamme sono divampate all'interno della ...

