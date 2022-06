La città di Latina spegne 90 candeline e festeggia il compleanno con la Banda dei Carabinieri

Pubblicità

peppobbove : RT @SteelyClaudio: Oggi 90 anni dalla posa della prima pietra della città di Latina. Andiamo a festeggiare @ginger_etti @artpregno - ilpostdice : @ilpostdice '3.040 case coloniche e perforati 4.500 pozzi freatici o artesiani». Le città nuove costruite nella ...… - ilpostdice : @ilpostdice 'dal popolo dei Latini che abitò la pianura pontina, dove fondarono la città di Satricum. La posa ...'… - SteelyClaudio : Oggi 90 anni dalla posa della prima pietra della città di Latina. Andiamo a festeggiare @ginger_etti @artpregno - giuggiolalibera : Il romanzo si intitola 'canale Mussolini' di Pennacchi (non l'attore) e racconta tutto 'Una città costruita dove… -

Latina Tu

... che in queste ore sono affisse in molte vetrine della, come dire, il cinema ti resta dentro!. 159') Sabato 23 luglio " CUPRA MARITTIMA ore 21,30 - AMERICAdi Damiano e Fabio D'Innocenzo ...... riguarda soprattutto le 10dell'Italia centrale in rosso da almeno due giorni: Ancona, Civitavecchia, Firenze, Frosinone,, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo . Ancora otto le... LATINA: INCENDIO IN CITTÀ