Guida ufficiosa al Tour de France 2022

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ildeparte domani da Copenaghen, una città forse ancora poco importante per il ciclismo. Si partirà con una cronometro – come spesso accade – seguita da due tappe quasi totalmente piatte. Per capire che cosa davvero dobbiamo aspettarci, abbiamo provato a rispondere a qualche domanda per arrivare preparati al Grand Départ da Copenhagen. Alla fine a non molta distanza da Herning, che in quel 1960 vide per un breve periodo la presenza di Piero Manzoni.