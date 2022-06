Autostrada Roma-Latina, Durigon: “Il Governo proroghi la scadenza degli espropri” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ”Il Governo proroghi l’imminente scadenza degli espropri indispensabile per la realizzazione della Roma-Latina”. L’esortazione arriva dal coordinatore della Lega Lazio, Claudio Durigon che evidenzia: “Si tratta di un’infrastruttura nevralgica per la provincia di Latina e la regione Lazio, dopo anni di fallimenti e immobilismo della giunta Zingaretti che ha approvato addirittura una revisione del progetto con il taglio di 491 milioni di opere, molte delle quali compensative e vitali per Latina e Aprilia. Ora ci aspettiamo un passo concreto dal Governo”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) ”Ill’imminenteindispensabile per la realizzazione della”. L’esortazione arriva dal coordinatore della Lega Lazio, Claudioche evidenzia: “Si tratta di un’infrastruttura nevralgica per la provincia die la regione Lazio, dopo anni di fallimenti e immobilismo della giunta Zingaretti che ha approvato addirittura una revisione del progetto con il taglio di 491 milioni di opere, molte delle quali compensative e vitali pere Aprilia. Ora ci aspettiamo un passo concreto dal”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ...

