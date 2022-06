Non trova marito, sposa un pupazzo di pezza creato dalla mamma: 250 invitati e viaggio di nozze a Rio (Di martedì 28 giugno 2022) Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si è lamentava spesso con sua madre di essere single e voleva qualcuno con cui ballare, soprattutto in occasione della festa junina, i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista molto sentiti nella zona nord del Paese verde-oro. La madre della donna ha così deciso di creare Marcelo, un pupazzo di pezza, a misura d’uomo. Meirivone ha organizzato un matrimonio a cui hanno partecipato 250 ospiti, tra familiari e amici, prima di partire con Marcelo per una luna di miele a Rio de Janeiro. La donna racconta di aver «dato alla luce» una bambola di pezza e ora la bizzarra coppia ha anche un «figlio». L'articolo proviene da Focus Vip. Leggi su blog.libero (Di martedì 28 giugno 2022) Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si è lamentava spesso con sua madre di essere single e voleva qualcuno con cui ballare, soprattutto in occasione della festa junina, i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista molto sentiti nella zona nord del Paese verde-oro. La madre della donna ha così deciso di creare Marcelo, undi, a misura d’uomo. Meirivone ha organizzato un matrimonio a cui hanno partecipato 250 ospiti, tra familiari e amici, prima di partire con Marcelo per una luna di miele a Rio de Janeiro. La donna racconta di aver «dato alla luce» una bambola die ora la bizzarra coppia ha anche un «figlio». L'articolo proviene da Focus Vip.

