Napoli, Spalletti vorrebbe un esterno mancino: il sogno è Berardi (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato Napoli: l’allenatore azzurro Spalletti in caso di addio di Politano vorrebbe un altro esterno mancino. Il sogno resta Berardi Il Napoli lavora alla cessione di Matteo Politano che ha chiesto di andare via e che piace tanto al Valencia dell’ex Gattuso. E proprio in vista del possibile addio dell’esterno, Luciano Spalletti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe inserire in rosa un’altra ala di piede mancino. In lista ci sarebbero Ola Solbakken del Bodo/Glimt e Simone Verde dello Spezia, che in passato ha dichiarato il suo amore per gli azzurri. Il sogno del Napoli e dell’allenatore sarebbe però Domenico ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato: l’allenatore azzurroin caso di addio di Politanoun altro. IlrestaIllavora alla cessione di Matteo Politano che ha chiesto di andare via e che piace tanto al Valencia dell’ex Gattuso. E proprio in vista del possibile addio dell’, Luciano, come riportato da La Gazzetta dello Sport,inserire in rosa un’altra ala di piede. In lista ci sarebbero Ola Solbakken del Bodo/Glimt e Simone Verde dello Spezia, che in passato ha dichiarato il suo amore per gli azzurri. Ildele dell’allenatore sarebbe però Domenico ...

Pubblicità

C____Jimmy : RT @acuntrora: Spalletti il primo giorno col Napoli vs ultimo - DomPepeLiberato : RT @acuntrora: Spalletti il primo giorno col Napoli vs ultimo - newromantici : RT @acuntrora: Spalletti il primo giorno col Napoli vs ultimo - audelss : RT @acuntrora: Spalletti il primo giorno col Napoli vs ultimo - fran_rkid : RT @acuntrora: Spalletti il primo giorno col Napoli vs ultimo -