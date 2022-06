M5S | Grillo incontra i deputati | «Noi restiamo al governo | il limite dei 2 mandati non si tocca»

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Beppe Grillo a Roma: il primo colloquio è con Conte. Sul tavolo l’ipotesi di una deroga al limite del secondo… - fattoquotidiano : M5s, Grillo lascia l’hotel Forum: “Con Conte andiamo d’accordo” - petergomezblog : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì. Conte: “Con lui ci sentiamo quotidianamente. Chi ha dei dubbi colga l… - laura_ceruti : RT @marcopalears: In meno di una settimana, #Conte prima subisce la scissione del #M5S e poi viene preso per un orecchio da #Grillo. Quest’… - Tag43_ita : I dimaiani hanno preso possesso di una parte degli uffici M5s al quinto piano di Palazzo dei Gruppi, cuore pulsante… -

Il fondatore e garante del Movimento è a Roma per incontrare i vertici pentastellati dopo l'addio di Di ...Finché saranno prese in considerazione le battaglie del, è giusto ' restare al governo ', uno dei concetti espressi da Beppenelle riunioni , secondo quanto riferito da alcuni partecipanti.Di fronte a questo input, secondo quanto riferiscono diversi parlamentari, Grillo sarebbe apparso possibilista, se il M5s continua a non essere ascoltato. Il garante avrebbe chiarito che affronterà il ...Nella riunione di questa mattina tra Beppe Grillo e diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle, alcuni eletti avrebbero invitato il garante a valutare anche la possibilità di togliere i ministri al ...