Juve, idee e problemi per il vice-Vlahovic: da Arnautovic a Icardi, c’è sempre il ‘tappo’ Kean | Mercato (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 09:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Pogba e Di Maria, i due grandi colpi chiesti da Massimiliano Allegri sono ufficialmente in dirittura d’arrivo. Due stelle che servivano a dare qualità ed esperienza in rosa, ma che non saranno gli unici colpi di un Mercato finora frenato da diktat proprietari portati avanti da Arrivabene LEGGI QUI. No a colpi economici prima del 30 giugno a meno di cessioni che non ci sono state per non appesantire il bilancio e l’esplosione delle trattative soltanto dopo la chiusura dell’anno fiscale. C’è però un’altra richiesta che l’allenatore livornese ha portato avanti con la proprietà e, a maggior ragione con l’addio di Morata, sta spingendo affinché il club gli “regali” un colpo di scorta in attacco. DA Arnautovic A Icardi – ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 09:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Pogba e Di Maria, i due grandi colpi chiesti da Massimiliano Allegri sono ufficialmente in dirittura d’arrivo. Due stelle che servivano a dare qualità ed esperienza in rosa, ma che non saranno gli unici colpi di unfinora frenato da diktat proprietari portati avanti da Arrivabene LEGGI QUI. No a colpi economici prima del 30 giugno a meno di cessioni che non ci sono state per non appesantire il bilancio e l’esplosione delle trattative soltanto dopo la chiusura dell’anno fiscale. C’è però un’altra richiesta che l’allenatore livornese ha portato avanti con la proprietà e, a maggior ragione con l’addio di Morata, sta spingendo affinché il club gli “regali” un colpo di scorta in attacco. DA– ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Il riscatto di Kean per affondare un nuovo - LucaRuss0 : MERCATO, Il riscatto di Kean per affondare un nuovo colpo: la Juve ha due idee - MondoBN : MERCATO, Il riscatto di Kean per affondare un nuovo - fabriziotito4 : @fabio_vergnano La juve ha 8 giocatori da fare x rifondare. Oggi ne prende 5 facendo capriole col budget e x poter… - infoitsport : TMW - Il punto su Zaniolo: tutto fermo sul rinnovo. Con la Juve nuove idee sulle contropartite -