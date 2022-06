“Urlando arrivi al 20% | ma poi” Labate spiega così il crollo del M5S

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) La missione di Beppe Grillo a Roma ha un solo obiettivo: salvare il Movimento 5 Stelle. Per discutere la situazione interna ai Cinquestelle Tommaso, giornalista del Corriere della Sera, è ospite della puntata del 27 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione: “Il M5S governa ininterrottamente il Paese da 4 anni e mezzo con tutti i tipi di partnership possibili, eccezion fatta per Fratelli d'Italia. Il tema fondamentale non è il primo o il secondo mandato, ma c'è un tema grande come un casa, cioè che c'è un 20% circa di elettorato attivo che quando esce dall'astensione sposa volta volta la causa di chi urla di più o che viene considerato più efficace. Quando questa anguilla si attacca alla persona o al progetto politico che sposa in questo momento storico preciso e questo finisce al governo del Paese, del condominio, ...