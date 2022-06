Pallanuoto | Italia-Australia 17-6 | le pagelle del Settebello Gran partita di Di Somma | bene Cannella e Di Fulvio

(Di lunedì 27 giugno 2022)MONDIALI2022:17-6 Marco Del Lungo, voto 6,5: la performance da dimenticare del capitano azzurro con la Spagna è già messa alle spalle. Si riprende il posto da titolare e gestisce al meglio l’incontro. Francesco Di, voto 7: torna ad essere il vero Di, quello che a tratti è devastante. Il tabellino cita tre reti, ma la prestazione è eccellente in ogni dove. Luca Damonte, voto 7: ancora moltoil mancino del Ferencvaros che continua con una media eccezionale al tiro. Anche oggi 2/2. Matteo Iocchi Gratta, voto 7: il più giovane della truppa tricolore si fa valere con un match super in ogni zona della vasca. Due reti (per lui anche la responsabilità di tirare un rigore), ottima copertura difensiva e anche presenza ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIAMO AI QUARTIIIIIIIIII! ?? ???? Super prova del Settebello che batte nettamente 17-6 l'Australia agli ottavi: ora a… - AngeloStringini : RT @Eurosport_IT: SIAMO AI QUARTIIIIIIIIII! ?? ???? Super prova del Settebello che batte nettamente 17-6 l'Australia agli ottavi: ora ai quar… - pasesp79 : RT @Eurosport_IT: SIAMO AI QUARTIIIIIIIIII! ?? ???? Super prova del Settebello che batte nettamente 17-6 l'Australia agli ottavi: ora ai quar… - Lucavad72 : RT @Eurosport_IT: SIAMO AI QUARTIIIIIIIIII! ?? ???? Super prova del Settebello che batte nettamente 17-6 l'Australia agli ottavi: ora ai quar… - Luxgraph : Mondiali di pallanuoto, l'Italia centra i quarti di finale: 17-6 all'Australia -

Entrambe superavano in finale la Spagna: l'per il titolo di campione del mondo 10 - 5 in Corea e l'Ungheria per quello continentale, 14 - 13 dopo i rigori. Entrambe arrivano al big match con ...... oltre ai grandi nomi del Pescara Jazz e i campioni delladella grande squadra di Manuel ...BlueParrot sono di fama internazionale e saranno performance d'appeal per tutto il centro. ...NOTA BENE: il sito internet di Raisport è stato inglobato nel nuovo portale Rainews.it, ma la diretta streaming del canale tv Rai Sport è ancora attiva e disponibile su una pagina del vecchio portale ...Ore 12.00 – Nuoto di fondo: 5 km donne. Ore 16.00 – Tuffi: trampolino 3 metri uomini, semifinale. Ore 17.00 – Pallanuoto: Italia-Australia, ottavi di finale uomini. Ore 19.00 – Tuffi: piattaforma 10 ...