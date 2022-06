Bradley Cooper | “Ero depresso e drogato” L’amore per la figlia che l’ha salvato

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 giugno 2022) Da qualche anno a questa parteè uno degli attori (e registi) più amati di Hollywood; eppure, la lunga scalata verso l’Olimpo delle stelle del firmamento del cinema mondiale non è stata affatto facile per il protagonista di A star is born. Lo stessoha di recente parlato di un momento molto difficile della sua vita, e della propria carriera, in un podcast dal titolo Smartless. “Sono stato dipendente dalla cocaina” ha confessatosenza alcuna vergogna raccontando al pubblico i dettagli del suo periodo oscuro risalente ai tempi in cui è stato licenziato dalla serie tv Alias dove ha recitato al fianco di Jennifer Garner dal 2001 al 2006. “Quel licenziamento mi ha distrutto” ha sottolineato “avevo l’autostima sotto i piedi, mi sentivo perso, mi sentivo una nullità. Così ...