Scissione M5S, quanto vale il partito di Di Maio? Conte crolla al 6,9%, Insieme per il futuro è al 4,7% (Di domenica 26 giugno 2022) Scissione M5S, quanto vale il partito di Di Maio secondo il sondaggio Winpoll condotto per Il Sole 24 Ore? L'indagine ha rivelato il crollo di Giuseppe Conte al 6,9% mentre Insieme per il futuro è pronto ad attestarsi al 4,7%. Sondaggio Winpoll: Conte crolla al 6,9%, Insieme per il futuro è al 4,7% Secondo quanto emerso dal sondaggio Winpoll condotto per Il Sole 24 Ore, l'effetto più evidente scaturito dalla nascita di Insieme per il futuro di Luigi Di Maio riguarda il crollo del Movimento 5 Stelle guidato dall'ex premier Giuseppe Conte. Nel momento in cui sono state avanzate le prime ipotesi relative ...

