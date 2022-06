La bimba non smette di piangere: maestra d'asilo la uccide con l'acido (Di domenica 26 giugno 2022) Orrore a Lione, in Francia, dove una maestra d'asilo di 27 anni ha ucciso una bambina di 11 mesi, figlia di un ingegnere italiano originario della Bergamasca, facendole ingerire dell'acido muriatico. L'educatrice dell'asilo privato... Leggi su europa.today (Di domenica 26 giugno 2022) Orrore a Lione, in Francia, dove unad'di 27 anni ha ucciso una bambina di 11 mesi, figlia di un ingegnere italiano originario della Bergamasca, facendole ingerire dell'muriatico. L'educatrice dell'privato...

Pubblicità

Sylva95083323 : @MediasetTgcom24 ... Povera bimba! Angioletta in Paradiso ??. Il perché del piangere? Maltrattamenti physici, di que… - romatoday : La bimba non smette di piangere: maestra d'asilo la uccide con l'acido - Licia133 : Ma quando avete problemi non fatele le maestre. Ma state impazzendo tutti.... Dovevi berlo tu l'acido non ina bimba… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lione, bimba di 11 mesi uccisa con l'acido all'asilo dalla maestra: non voleva sentirla piangere. Il papà è italiano ht… - Gazzettino : Lione, bimba di 11 mesi uccisa con l'acido all'asilo dalla maestra: non voleva sentirla piangere. Il papà è italiano -