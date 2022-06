Terzo Settore, Alemanno (Asi): “Siamo all’ultimo miglio, c’è nodo storico con la burocrazia” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Siamo all’ultimo miglio e all’ultimo miglio ovviamente vengono al pettine svariati nodi… Il primo nodo è il rapporto storico e difficile che c’è tra il Terzo Settore, la spontaneità sociale e la realtà della burocrazia. Portare ciò che nasce spontaneo dentro i riconoscimenti ministeriali è un rapporto delicato… E questo, il rapporto tra spontaneità e burocrazia, è il primo nodo, il primo problema da affrontare che poniamo a questa tavola rotonda”. Lo ha detto Gianni Alemanno, coordinatore nazionale di Asi, alla tavola rotonda dedicata alle radici sociali e culturali del Terzo Settore, organizzata dall’Asi (Associazioni ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – ”ovviamente vengono al pettine svariati nodi… Il primoè il rapportoe difficile che c’è tra il, la spontaneità sociale e la realtà della. Portare ciò che nasce spontaneo dentro i riconoscimenti ministeriali è un rapporto delicato… E questo, il rapporto tra spontaneità e, è il primo, il primo problema da affrontare che poniamo a questa tavola rotonda”. Lo ha detto Gianni, coordinatore nazionale di Asi, alla tavola rotonda dedicata alle radici sociali e culturali del, organizzata dall’Asi (Associazioni ...

