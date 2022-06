Milan, ipotesi Acerbi per la difesa. Torna in quota anche il rinnovo con Romagnoli (Di sabato 25 giugno 2022) Saltato il colpo Sven Botman, il Milan osserva Francesco Acerbi per la difesa. L’olandese, primo grande obiettivo dei rossoneri, si trasferirà infatti al Newcastle e i Campioni d’Italia devono rivedere il loro piani per il reparto difensivo. Il Milan continua a monitorare Malick Thiaw e Maxime Esteve, ma un ipotesi concreta potrebbe anche essere Acerbi, in uscita dalla Lazio. Un’altra possibilità è rinnovare il contratto con Alessio Romagnoli: la trattativa sembrava ormai saltata, ma ora potrebbe riprendere. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Saltato il colpo Sven Botman, ilosserva Francescoper la. L’olandese, primo grande obiettivo dei rossoneri, si trasferirà infatti al Newcastle e i Campioni d’Italia devono rivedere il loro piani per il reparto difensivo. Ilcontinua a monitorare Malick Thiaw e Maxime Esteve, ma unconcreta potrebbeessere, in uscita dalla Lazio. Un’altra possibilità è rinnovare il contratto con Alessio: la trattativa sembrava ormai saltata, ma ora potrebbe riprendere. SportFace.

