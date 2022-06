La nuova giunta comunale di Taranto Assessori nominati da Rinaldo Melucci rieletto sindaco (Di sabato 25 giugno 2022) Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha nominato la sua nuova giunta. Ci sono 3 conferme, 5 new entry e un’incognita. Cominciamo da quest’ultima: è una casella bianca lasciata a disposizione del Pd, che però dovrà andare necessariamente ad una donna. Il vice sindaco è una delle tre conferme: Fabrizio Manzulli, di Taranto Crea, che avrà la delega allo sviluppo economico. Le altre conferme sono Cosimo Ciraci di Taranto 2030 alla Polizia Locale e Fabiano Marti di Europa Verde a Cultura e Spettacolo. Il Pd sarà rappresentato da Gianni Azzaro del Pd a Patrimonio e Sport e Mattia Giorno, nominato però in quota al sindaco Melucci, che sarà l’assessore a Lavori Pubblici e Mobilità Sostenibile. Entra in ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 giugno 2022) Ildiha nominato la sua. Ci sono 3 conferme, 5 new entry e un’incognita. Cominciamo da quest’ultima: è una casella bianca lasciata a disposizione del Pd, che però dovrà andare necessariamente ad una donna. Il viceè una delle tre conferme: Fabrizio Manzulli, diCrea, che avrà la delega allo sviluppo economico. Le altre conferme sono Cosimo Ciraci di2030 alla Polizia Locale e Fabiano Marti di Europa Verde a Cultura e Spettacolo. Il Pd sarà rappresentato da Gianni Azzaro del Pd a Patrimonio e Sport e Mattia Giorno, nominato però in quota al, che sarà l’assessore a Lavori Pubblici e Mobilità Sostenibile. Entra in ...

LaGazzettaWeb : Taranto, il sindaco Melucci vara la nuova giunta comunale: tutti i nomi - Oltreilfatto : Varata la nuova Giunta Melucci - mbrandotommy : @frncsc_cnt @PaoloFM Lol anch'io sono di PSG! Non c'è da temere per la TERRIBILE pista ciclabile, l'eroica nuova gi… - AntennaSud : Taranto, nominata la nuova Giunta comunale. Ecco tutti gli assessori - giovcarrosio : RT @festpartecipa: 'Per abbattere le disarmonie sociali serve trasformare i paradigmi socioeconomici e tecnologici per avviare un'espansion… -