Inter, Marotta: 'Serve una rosa lunga e numerosa, ma regna la sostenibilità. Il mercato aperto? Procuratori verranno a lamentarsi. Sul derby e la Juve...' (Di venerdì 24 giugno 2022) L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato in un'Intervista a Rai Radio 1 Sport: "Campionato inedito,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) L'amministratore delegato dell'Giuseppeha parlato in un'vista a Rai Radio 1 Sport: "Campionato inedito,...

Pubblicità

Gazzetta_it : Inter: Marotta a Dybala: più giochi, più guadagni. Sul piatto 6 milioni, ma l'Inter deve vendere - SimoneTogna : Giuseppe #Marotta ha rilasciato una breve intervista esclusiva a RadioRai che andrà in onda nel pomeriggio di oggi… - MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - Marbell70411529 : @DalFarraMarco @Toccoditacco10 Secondo te Marotta organizza le sue passerelle mediatiche a caso? È già dell’Inter d… - paolone198423 : RT @spondainter: Ancora belle parole per Marotta! Questa volta da Beppe Bergomi. In un’intervista per Radio Nerazzurra ha commentato così… -