(Di venerdì 24 giugno 2022)– “Come avevamo già previsto nel 2021 la riduzione sullaper lenonche avevano avuto difficoltà legate alla pandemia da coronavirus, con una delibera approvata ieri in Consiglio comunale abbiamo stabilito di estendereper ilquesta possibilità, utilizzando le risorse non utilizzate a tal fine nello scorso anno. Pertanto lenonhanno tempo fino al 31 luglioper richiedere, previa autocertificazione, la riduzione del 50% sul pagamento per ladell’anno in corso. Possono fare domanda lenonche nel 2020 abbiano subito chiusure o restrizioni a causa del Covid e quelle che a seguito di chiusure e ...

Pubblicità

Il Faro online

Dalla Chiesa 78 -). I temi da trattare O.d.g. - Proposta_169_ Covid - 19 - Agevolazioneper le utenze non domestiche - modalità e termine per la presentazione delle relative domande; - ...È già stata stabilita nuovamente anche la riduzioneal 50% per chi adotta cani e gatti dal ... - Advertisement - TagsShare Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente Willy. ... Fiumicino, Tari scontata del 50% anche nel 2022 per le utenze non domestiche Tanto è bastato a far scattare la furia di due uomini che martedì hanno pestato a sangue un passante di 46 anni a Fiumicino, in via Taro. Il motivo è ancora ignoto, forse uno… Leggi ...Ancora ignoto il motivo, forse uno sguardo di troppo. Uno dei due aggressori è stato arrestato, ancora a piede libero l'altro ...