Pubblicità

TuttoAndroid : Samsung ISOCELL HP3 è un nuovo sensore da 200 megapixel con pixel minuscoli - CF22092013 : RT @CeotechI: Samsung lancia il più piccolo sensore da 200 MP del settore #200MP #Cameraphone #Fotocamera #HP3 #ISOCELL #ISOCELLHP3 #Mobile… - CeotechI : RT @CeotechI: Samsung lancia il più piccolo sensore da 200 MP del settore #200MP #Cameraphone #Fotocamera #HP3 #ISOCELL #ISOCELLHP3 #Mobile… - OutOfBitit : ISOCELL HP3, Samsung svela il nuovo sensore da 200 MP: tutti i dettagli - CeotechI : Samsung lancia il più piccolo sensore da 200 MP del settore #200MP #Cameraphone #Fotocamera #HP3 #ISOCELL… -

Con molta probabilità, avrà sul retro l'obiettivoHP3 da 200 MP . Appena presentata dalla compagnia sudcoreana, questa fotocamera ha qualità incredibili (stando alle specifiche) anche ...Dopo aver visto le prime fotografie del nuovo sensoreHP1 , arriva finalmente oggi l' annuncio ufficiale della lenteHP3 da 200 MP da parte dell'azienda di Suwon. Secondo, l'obiettivo offre i "pixel più piccoli in ...Samsung ha svelato ISOCELL HP3, il suo ultimo sensore da 200MP con i pixel più piccoli di sempre, che consentirà ai produttori di mantenere sottili i loro smartphone premium e non solo ..."With our latest and upgraded 0.56µm 200MP ISOCELL HP3, Samsung will push on to deliver epic resolutions beyond professional levels for smartphone camera users," he said in a statement. The company ...