Per i mercati è già recessione. E il BTp Italia chiude a 9,4 miliardi (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli indicatori congiunturali, il calo delle materie prime con il rame ai minimi da 16 mesi e il ribasso dei rendimenti danno la stessa indicazione:?l’economia si deteriora Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli indicatori congiunturali, il calo delle materie prime con il rame ai minimi da 16 mesi e il ribasso dei rendimenti danno la stessa indicazione:?l’economia si deteriora

Pubblicità

51_seal : medici no-vax con pseudo medici ed infermieri ucraini assolutamente non vaccinati. Ecco queste merde non hanno sold… - notpetko : @giulielle16_ Io non ho né la patente né un’eventuale macchina a disposizione quindi ?? tre anni fa una fatica imman… - MarySpes : RT @LupodiBrughiera: 1) Riunione BCE (probabilmente dettata dal panico di Bankitalia): annuncio della gran supercazzola dello 'scudo anti-s… - ProiezioniDB : Si è giunti in un punto decisivo di medio termine per i mercati. Crollo per molti mesi oppure inversione vicina? - - SLN_Magazine : Calearo Antenne, con Fondo Gid 7,5 mln euro per rilancio e nuovi mercati. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -