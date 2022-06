Matarrese a Lega e Figc: «Vi siete incattiviti. Deponete le armi, il calcio non si salva così» (Di giovedì 23 giugno 2022) L’ex presidente di Serie A e Figc, Antonio Matarrese, ha presentato oggi al Coni il suo libro, “E adesso parlo io”, scritto con Alberto Cerruti per Cairo Editore. In occasione dell’evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni che vi proponiamo. “Perché non stiamo vivendo un momento felice come quello che ho vissuto io? Questo libro bisogna leggerlo per capire cosa sta succedendo nel mondo del calcio. Non voglio fare il maestro di scuola ma capirete il mio rammarico. Sono rattristato nel constatare il momento critico che sta vivendo il calcio italiano. Leggiamolo insieme, così capiamo. Non voglio fare processi, ma vi siete incattiviti (l’Ansa riferisce che mentre lo diceva guardava i presidenti della Lazio, Claudio Lotito, e quello della Lega di A, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) L’ex presidente di Serie A e, Antonio, ha presentato oggi al Coni il suo libro, “E adesso parlo io”, scritto con Alberto Cerruti per Cairo Editore. In occasione dell’evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni che vi proponiamo. “Perché non stiamo vivendo un momento felice come quello che ho vissuto io? Questo libro bisogna leggerlo per capire cosa sta succedendo nel mondo del. Non voglio fare il maestro di scuola ma capirete il mio rammarico. Sono rattristato nel constatare il momento critico che sta vivendo ilitaliano. Leggiamolo insieme,capiamo. Non voglio fare processi, ma vi(l’Ansa riferisce che mentre lo diceva guardava i presidenti della Lazio, Claudio Lotito, e quello delladi A, ...

Pubblicità

napolista : Matarrese a Lega e Figc: «Vi siete incattiviti. Deponete le armi, il calcio non si salva così» «Nella lotta tra Le… - Pall_Gonfiato : Matarrese difende il calcio: 'Vi siete incattiviti. Addolorato dalla lotta tra Lega e Figc' - CalcioNews24 : Matarrese: «Lega e FIGC deponete le armi, non si salva il calcio così» - sportface2016 : #SerieA, #Matarrese a #Lega e #FIGC: 'Vi siete incattiviti e intristiti, non si salva il calcio così' -