La campagna per lo "spinello libero" fa aumentare la domanda: la cannabis è la droga più sequestrata (Di giovedì 23 giugno 2022) La cannabis si conferma, anche nel 2021, lo stupefacente più sequestrato nel nostro Paese. Rappresentando, da sola, oltre due terzi (67,7 tonnellate) di tutta la droga. Che ammonta a 91 tonnellate. Un dato che dimostra il livello costantemente elevato della domanda in Italia. E che smentisce la politica antiproibizionista della sinistra. Gli slogan all'insegno dello 'spinello libero' producono un aumento della domanda tra i giovani. droga, la cannabis è la più sequestrata in Italia I numeri provengono dalla Relazione annuale della Direzione centrale per i Servizi Antidroga. Del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Del maxi volume di sequestri di cannabis rientra anche una quota di infiorescenze e ...

