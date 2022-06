“Gli acari della pelle stanno per fondersi con noi” | il nuovo studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) Li acquisiamo alla nascita, restano con noi, silenziosi e innocui, per gran partenostra esistenza, si nutrono del sebo e un giorno potrebbero diventare dei simbionti. Non si tratta di buffi organismi alieni, ma di banali, minuscoli organismi lunghi 0,3 millimetri chediventando sempre più semplici dal punto di vista genetico, tanto che potrebberocon i loro ospiti umani. Descritta sulla rivista Molecular Biology and Evolution, questa curiosa ipotesi è stata formulata dagli scienziati dell’Università di Reading, dell’Università di Bangor, dell’Università di Valencia, dell’Università di Vienna e dell’Università Nazionale di San Juan. Il gruppo di ricerca ha sequenziato per la prima volta il genoma del Demodex folliculorum, un comune acaro ...