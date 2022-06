Pellegrini prossimo alla cessione | si passa al Samba brasiliano

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Lucanon farà parte della Juve che verrà nel futuro, con la suache potrebbe essere utile per arrivare a un giovane. Ogni qualvolta si punta su elementi giovani e di prospettiva bisogna sempre tenere in considerazione del fatto che ci può essere la possibilità che da fare non vada a buon fine, con Lucache è stato sicuramente un ottimo esperimento da parte della dirigenza bianconera, ma con quest’ultimo che non è stato in grado di ripagare pienamente le aspettative di Allegri e dei suoi, per questo motivo in estate molto probabilmente se ne andrà con la sensazione che potrebbe arrivare un grande campione dal Sudamerica. LucaJuventus (LaPresse)Già quando la Juventus aveva deciso di realizzare lo scambio con la Roma per portare Leonardo Spinazzola nella Capitale e Luca ...