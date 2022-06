Letta in difficoltà davanti al futuro del centrosinistra senza il M5S (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 24 ore che la politica italiana è scossa dalla scissione, dall’addio di Luigi Di Maio al Movimento 5 Stelle che segna la fine dei grillini e del grillismo. E tutti a commentare. Renzi («bene così, il M5S è finito. Torniamo a fare politica»), Salvini («Non era più in sintonia con il partito»), Giorgia Meloni («La fine del partito di maggioranza relativa è una desolazione»).Tutti a parlare tranne uno: Enrico Letta. O meglio. Il segretario del Pd ha spiegato come la scissione sia cosa buona dato che «Conte non ha più i numeri per far cadere il Governo che quindi è più sicuro» ma di fatto ha sviato il nocciolo vero della questione: cosa ne sarà dell’alleanza Pd-M5S? Quale sarà il futuro del centrosinistra? Si, perché ad un anno dalle elezioni politiche quello che era il piano originario del Nazareno per provare a vincere era chiaro: ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 24 ore che la politica italiana è scossa dalla scissione, dall’addio di Luigi Di Maio al Movimento 5 Stelle che segna la fine dei grillini e del grillismo. E tutti a commentare. Renzi («bene così, il M5S è finito. Torniamo a fare politica»), Salvini («Non era più in sintonia con il partito»), Giorgia Meloni («La fine del partito di maggioranza relativa è una desolazione»).Tutti a parlare tranne uno: Enrico. O meglio. Il segretario del Pd ha spiegato come la scissione sia cosa buona dato che «Conte non ha più i numeri per far cadere il Governo che quindi è più sicuro» ma di fatto ha sviato il nocciolo vero della questione: cosa ne sarà dell’alleanza Pd-M5S? Quale sarà ildel? Si, perché ad un anno dalle elezioni politiche quello che era il piano originario del Nazareno per provare a vincere era chiaro: ...

danieledv79 : RT @Irishsara1980: @lenuccia82 @vanabeau Secondo me ora è in difficoltà (Letta e Conte non hanno parlato). Onestamente credo che se fosse p… - Irishsara1980 : @lenuccia82 @vanabeau Secondo me ora è in difficoltà (Letta e Conte non hanno parlato). Onestamente credo che se fo… - AlfioSpina14 : @AFGiudice @Milan5819 @pap1pap Ok,la prima precisazione non l'ha letta,colpa mia tra parentesi ho messo +JP Morgan,… - AdrianoSalis : Sento @a_padellaro a #ottoemezzo: “Spero che #Conte e #DiMaio facciano una scelta di responsabilità per non metter… - daniel_sempere1 : @EnricoLetta Quando è in difficoltà è più serio, devo ammetterlo ... Ma onestamente non potete indignarvi per il ri… -

