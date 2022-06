Esami di maturità da oggi, anche per 38321 studenti in Puglia Il via alle 8,30 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Di Martino Abbracciavento: Sono 38321 i candidati pugliesi impegnati quest’anno con gli Esami di Stato di maturità. Questi i dati emersi dal Ministero dell’Istruzione, relativi alle prove dell’esame di fine scuola secondaria di secondo grado. La sessione d’esame parte alle 8,30 con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale. Domani si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti e si terrà conto di quanto effettivamente svolto dagli studenti durante l’anno scolastico. Per quanto riguarda gli Esami del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, iniziati l’11 giugno, in ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 22 giugno 2022) Di Martino Abbracciavento: Sonoi candidati pugliesi impegnati quest’anno con glidi Stato di. Questi i dati emersi dal Ministero dell’Istruzione, relativiprove dell’esame di fine scuola secondaria di secondo grado. La sessione d’esame parte8,30 con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale. Domani si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti e si terrà conto di quanto effettivamente svolto daglidurante l’anno scolastico. Per quanto riguarda glidel terzo anno della scuola secondaria di primo grado, iniziati l’11 giugno, in ...

