Appian per la digitalizzazione di Poste Italiane (Di mercoledì 22 giugno 2022) - Grazie alla Piattaforma Low-Code di Appian, Poste Italiane riduce del 25% i tempi di lavorazione e del 45% la pressione sulle risorse MILANO, 22 giugno 2022 /PRNewswire/



Da 160 anni, Poste Italiane è parte integrante dell'economia del Paese e svolge un ruolo cruciale nel sostenere la crescita e la modernizzazione dell'Italia. Dal 2018 si è avvalsa delle soluzioni di Appian, che le hanno permesso di ridurre drasticamente il costo del servizio e aumentare l'efficienza produttiva. Il progetto ha anche consentito a Poste Italiane di conquistare il premio dell'Appian Excellence in Low-Code Awards 2022 nella categoria Impact, proprio perchè riconosciuto come un esempio eccezionale di miglioramento operativo. L'azienda aveva quattro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) - Grazie alla Piattaforma Low-Code diriduce del 25% i tempi di lavorazione e del 45% la pressione sulle risorse MILANO, 22 giugno 2022 /PRNewswire/Da 160 anni,è parte integrante dell'economia del Paese e svolge un ruolo cruciale nel sostenere la crescita e la modernizzazione dell'Italia. Dal 2018 si è avvalsa delle soluzioni di, che le hanno permesso di ridurre drasticamente il costo del servizio e aumentare l'efficienza produttiva. Il progetto ha anche consentito adi conquistare il premio dell'Excellence in Low-Code Awards 2022 nella categoria Impact, proprio perchè riconosciuto come un esempio eccezionale di miglioramento operativo. L'azienda aveva quattro ...

Pubblicità

AppianIT : ?? Congratulazioni a @PosteNews per aver vinto il premio Appian Excellence in Low-Code Impact Award 2022 ??… - egitto86 : RT @AppianIT: Perché il #CaseManagement as a Service (#CMaaS) è una tendenza da tenere d'occhio? Scoprilo nell'ultimo report per la pubblic… - sabrinabellodi : Conoscere il #POG per la compliance? scopri di più con il Webinar Appian Italia e IKN Italy - KnXChg : RT @AppianIT: Secondo @Gartner_inc, entro il 2026 il 60% delle grandi imprese utilizzerà l'esperienza totale per #trasformare i propri mode… - GrazRossi : RT @AppianIT: Secondo @Gartner_inc, entro il 2026 il 60% delle grandi imprese utilizzerà l'esperienza totale per #trasformare i propri mode… -

Low code alleato per gli ESG: semplifica, automatizza e accelera ogni svolta verso la sostenibilità ... controllo e verificabilità incorporano l'ESG nei processi operativi gestiscono le supply chain forniscono un reporting puntuale e esauriente Proprio il reporting è un elemento chiave per Appian: "è ... Low code, la visione di Appian Appian conferma: non c ragione per temere il Low code Aspetti a volte visti con diffidenza dai diretti interessati, proprio nel timore di perdere competitività, se non addirittura di non essere più ... Benzinga Italia Appian per la digitalizzazione di Poste Italiane - Grazie alla Piattaforma Low-Code di Appian, Poste Italiane riduce del 25% i tempi di lavorazione e del 45% la pressione sulle risorse MILANO, 22 ... Le mie impressioni su Shining Girls Shining Girls è una serie apparsa il 29 aprile 2022 su Apple TV+. Tratto dal libro di Lauren Beukes, è formato da 8 puntate. Ecco la mia recensione ... ... controllo e verificabilità incorporano l'ESG nei processi operativi gestiscono le supply chain forniscono un reporting puntuale e esauriente Proprio il reporting è un elemento chiave: "è ...conferma: non c ragionetemere il Low code Aspetti a volte visti con diffidenza dai diretti interessati, proprio nel timore di perdere competitività, se non addirittura di non essere più ... Appian per la digitalizzazione di Poste Italiane - Grazie alla Piattaforma Low-Code di Appian, Poste Italiane riduce del 25% i tempi di lavorazione e del 45% la pressione sulle risorse MILANO, 22 ...Shining Girls è una serie apparsa il 29 aprile 2022 su Apple TV+. Tratto dal libro di Lauren Beukes, è formato da 8 puntate. Ecco la mia recensione ...