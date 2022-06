WWE: Ascolti in rialzo e miglior risultato nel rating per Raw da aprile (Di martedì 21 giugno 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli Ascolti, ha fatto registrare un totale di 1.986.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.54. Netta risalita Questi numeri fanno registrare un importante risalita negli Ascolti per lo show rosso rispetto alla settimana scorsa, infatti si può notare un aumento di circa 300.000 spettatori rispetto la puntata precedente, in più il risultato nel rating è il più alto da aprile a questa parte. Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 giugno 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 1.986.000 di spettatori e unnella fascia demografica 18-49 di 0.54. Netta risalita Questi numeri fanno registrare un importante risalita negliper lo show rosso rispetto alla settimana scorsa, infatti si può notare un aumento di circa 300.000 spettatori rispetto la puntata precedente, in più ilnelè il più alto daa questa parte.

