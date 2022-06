Uomini e Donne: Lilli Pugliese tronista? Maria De Filippi ha deciso. Le parole dell’ex corteggiatrice (Di martedì 21 giugno 2022) Uomini e Donne è in vacanza, ma i lavori per la prossima edizione sono in corso. Maria De Filippi avrebbe deciso di mettere sul trono un’ex corteggiatrice che aveva fatto molto discutere nell’edizione conclusa una settimana fa … L’indiscrezione Dal web trapela che Lilli Pugliese, la corteggiatrice non scelta da Luca Salatino, che le ha preferito Soraia Allam Ceruti, potrà aspirare a trovare l’amore a “Uomini e Donne“. Avevamo scritto che ci sarebbe stata questa possibilità, ma ora la notizia pare certa. L’apprezzamento del pubblico del dating show di Maria De Filippi ha premiato Lilli. Il commento che aveva fatto l’ ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 21 giugno 2022)è in vacanza, ma i lavori per la prossima edizione sono in corso.Deavrebbedi mettere sul trono un’exche aveva fatto molto discutere nell’edizione conclusa una settimana fa … L’indiscrezione Dal web trapela che, lanon scelta da Luca Salatino, che le ha preferito Soraia Allam Ceruti, potrà aspirare a trovare l’amore a ““. Avevamo scritto che ci sarebbe stata questa possibilità, ma ora la notizia pare certa. L’apprezzamento del pubblico del dating show diDeha premiato. Il commento che aveva fatto l’ ...

