Roma, allarme siccità e agricoltura in ginocchio: ipotesi razionamenti notturni. Ecco le zone interessate (Di martedì 21 giugno 2022) Roma. L’apprensione per la questione, in questi giorni, porta inevitabilmente a pensare alla crisi idrica del 2017, ma la situazione potrebbe essere anche peggiore: se la siccità dovesse perseverare, nelle prossime settimane potrebbe scattare il piano di allerta idrica che prevede misure antispreco come il riuso delle acque depurate, il razionamento dell’acqua potabile di notte e la chiusura dei nasoni. allarme siccità a Roma: martedì riunione dell’Osservatorio straordinario Ad ogni modo, per ora, la situazione è sotto controllo e il bacino del Peschiera, serbatoio nel reatino che copre oltre il 70% dell’approvvigionamento dell’acqua potabile della provincia di Roma, non corre rischi concreti. Tuttavia, date le condizioni odierne, e le previsioni climatiche, comportano un monitoraggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022). L’apprensione per la questione, in questi giorni, porta inevitabilmente a pensare alla crisi idrica del 2017, ma la situazione potrebbe essere anche peggiore: se ladovesse perseverare, nelle prossime settimane potrebbe scattare il piano di allerta idrica che prevede misure antispreco come il riuso delle acque depurate, il razionamento dell’acqua potabile di notte e la chiusura dei nasoni.: martedì riunione dell’Osservatorio straordinario Ad ogni modo, per ora, la situazione è sotto controllo e il bacino del Peschiera, serbatoio nel reatino che copre oltre il 70% dell’approvvigionamento dell’acqua potabile della provincia di, non corre rischi concreti. Tuttavia, date le condizioni odierne, e le previsioni climatiche, comportano un monitoraggio ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sotto controllo l'incendio che da ieri interessa l'ex discarica di Malagrotta a Roma. Per spegnere il rogo che ha r… - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggi… - pasqualinipatri : Oggi @CataldiDanilo in @ClinicaPaideia ha anticipato le visite di squadra per il semplice fatto che sta a Roma. Nessun allarme @laziopress - nik_easyrider1 : Allarme rosso per il Po, ma l'irrigazione va avanti. La Valle d'Aosta è in crisi, non può aiutare il Piemonte. Zing… - FabrizioDalCol : Siccità, dichiarato lo stato di calamità. Allarme Coldiretti: 'Danni per 250 mln' -