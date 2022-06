“Parrots and the park” è il nuovo disco dei Baseball Gregg: l’intervista (Di martedì 21 giugno 2022) “Solitamente nostri album nascono d’estate, da incontri fugaci, durante le vacanze o a distanza, su internet” Giovedì 16 giugno 2022 è uscito per Z Tapes e La Barberia Records “Parrots and the park“, il primo EP tratto da “Pastimes“, il nuovo album dei Baseball Gregg composto per la prima volta con la band al completo. Dall’arrivo di Sam in Italia a fine 2021 la formazione italo-californiana ha realizzato venti brani che verranno distribuiti nel corso di tre mesi in altrettante release discografiche per poi confluire in un Full Length la cui pubblicazione è prevista a settembre. Mood acustico, soft, brani tardo primaverili estivi con violoncello. Il violoncello, così come il contrabbasso, sono una novità timbrica nel suono dei Baseball Gregg. La data ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) “Solitamente nostri album nascono d’estate, da incontri fugaci, durante le vacanze o a distanza, su internet” Giovedì 16 giugno 2022 è uscito per Z Tapes e La Barberia Records “and the“, il primo EP tratto da “Pastimes“, ilalbum deicomposto per la prima volta con la band al completo. Dall’arrivo di Sam in Italia a fine 2021 la formazione italo-californiana ha realizzato venti brani che verranno distribuiti nel corso di tre mesi in altrettante releasegrafiche per poi confluire in un Full Length la cui pubblicazione è prevista a settembre. Mood acustico, soft, brani tardo primaverili estivi con violoncello. Il violoncello, così come il contrabbasso, sono una novità timbrica nel suono dei. La data ...

