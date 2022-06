Malore per Aurora Ramazzotti: l’ironia, le foto con Sara Daniele e il grazie a chi l’ha soccorsa (Di martedì 21 giugno 2022) Un Malore per Aurora Ramazzotti: a raccontare cosa è accaduto è stata lei stessa in alcune storie su Instagram in cui ha ripercorso gli eventi avvenuti nel corso di un aperitivo con l’amica Sara Daniele. Lo ha fatto utilizzando la sua celebre ironia che tanto la fa apprezzare dal pubblico. E mostrando alcune immagini di quei momenti, restituendo ai suoi follower un racconto sincero. Aurora Ramazzotti ha avuto un Malore: cosa è accaduto Aurora Ramazotti di frequente si racconta senza filtri su Instagram, in un dialogo quasi costante con i suoi fan. Ci sono le occasioni durante le quali cerca di trasmettere messaggi importanti, altre in cui scherza, altre ancora in cui mostra momenti di vita quotidiana. Così ha fatto nel corso della ... Leggi su dilei (Di martedì 21 giugno 2022) Unper: a raccontare cosa è accaduto è stata lei stessa in alcune storie su Instagram in cui ha ripercorso gli eventi avvenuti nel corso di un aperitivo con l’amica. Lo ha fatto utilizzando la sua celebre ironia che tanto la fa apprezzare dal pubblico. E mostrando alcune immagini di quei momenti, restituendo ai suoi follower un racconto sincero.ha avuto un: cosa è accadutoRamazotti di frequente si racconta senza filtri su Instagram, in un dialogo quasi costante con i suoi fan. Ci sono le occasioni durante le quali cerca di trasmettere messaggi importanti, altre in cui scherza, altre ancora in cui mostra momenti di vita quotidiana. Così ha fatto nel corso della ...

