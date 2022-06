M5s,Di Maio: bivio è tra partito e Italia, non ho avuto dubbi (Di martedì 21 giugno 2022) "In questi giorni alcuni di noi sono stati messi di fronte a un bivio: scegliere tra le posizioni del proprio partito e la statura e la credibilità dell'Italia. Noi non abbiamo avuto dubbi da che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) "In questi giorni alcuni di noi sono stati messi di fronte a un: scegliere tra le posizioni del proprioe la statura e la credibilità dell'. Noi non abbiamoda che ...

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Perché Di Maio si ostina a stare in un M5s che non gli assomiglia più? Ha preso un’altra strada c… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - fattoquotidiano : Fico: “Arrabbiati e delusi dagli attacchi di Di Maio. Le tensioni non sono tra lui e Conte ma con il M5s” - beneventoapp : M5S: oltre 60 parlamentari lasciano Movimento e si iscrivono a gruppo Di Maio (2): (Adnkronos) - Di questi, sarebbe… - GianniVezzani1 : RT @GeMa7799: Scissione M5s, nasce il gruppo di Di Maio ‘Insieme per il futuro’...BIBITARI FOREVER AND EVER... -