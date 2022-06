Il M5S al Senato chiede a Draghi di non mettersi l’elmetto. Renzi e Casini: teatrino inutile (Di martedì 21 giugno 2022) Scintille al Senato dopo la comunicazione del premier Mario Draghi sulla guerra in Ucraina in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Il presidente del Consiglio ha di fatto mantenuto intatta la posizione del governo: si va avanti con pieno sostegno, anche di armi, all’Ucraina e con le sanzioni contro la Russia. “L’Italia – ha detto – continuerà a lavorare con l’Ue e il G7 per sostenere l’Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato ricevuto del Parlamento, da voi, e questa è la guida per la nostra azione”. Gianluca Ferrara del M5S, intervenendo in Senato, ha chiesto a Draghi di “porre in essere iniziative per il cessate il fuoco”. E ha inoltre invocato “pieno e costante coinvolgimento del Parlamento” sulle decisioni, inclusa quella di inviare nuove armi. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Scintille aldopo la comunicazione del premier Mariosulla guerra in Ucraina in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Il presidente del Consiglio ha di fatto mantenuto intatta la posizione del governo: si va avanti con pieno sostegno, anche di armi, all’Ucraina e con le sanzioni contro la Russia. “L’Italia – ha detto – continuerà a lavorare con l’Ue e il G7 per sostenere l’Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato ricevuto del Parlamento, da voi, e questa è la guida per la nostra azione”. Gianluca Ferrara del M5S, intervenendo in, ha chiesto adi “porre in essere iniziative per il cessate il fuoco”. E ha inoltre invocato “pieno e costante coinvolgimento del Parlamento” sulle decisioni, inclusa quella di inviare nuove armi. LEGGI ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'Aula del Senato per le comunicazioni in vista del prossimo… - Agenzia_Ansa : Sono 'ben più di una decina' i senatori M5S vicini a Luigi Di Maio che a Palazzo Madama hanno già firmato per la co… - la_kuzzo : RT @ale_di_matteo: Il #senato discute della guerra in #ucraina Loro sono preoccupati del superbonus del 100% Da palazzo madama è tutto #ukr… - IlPrimatoN : Il M5S verso la scissione. Atteso l'annuncio del già capo politico, in corso raccolta firme per costituire un nuovo… - MiaomiaoCh : RT @marcopalears: Sintesi dell'intervento del #M5S al senato: - E allora l'Afghanistan? - Bisogna rilanciare il bonus 110% e introdurre ult… -