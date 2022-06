Calciomercato Cagliari, occhi su Lapadula per l’attacco: le ultime (Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù starebbero pensando seriamente e Lapadula per rinforzare l’attacco Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di mercato dell’attaccante di proprietà del Benevento Gianluca Lapadula. Il calciatore di nazionalità peruviana è in partenza dal club giallorosso e potrebbe restare nella serie cadetta. Su di lui sembra fare sul serio il Cagliari. Il Corriere dello Sport riporta come il direttore sportivo dei sardi Stefano Capozucca abbia incontrato gli agenti del giocatore per capire la fattibilità e i tempi di una possibile trattativa. L’interesse del Cagliari è dettato dalla volontà di trovare un bomber che garantisca cinismo sotto porta e la doppia cifra di reti. Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022): i rossoblù starebbero pensando seriamente eper rinforzareArrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di mercato dell’attaccante di proprietà del Benevento Gianluca. Il calciatore di nazionalità peruviana è in partenza dal club giallorosso e potrebbe restare nella serie cadetta. Su di lui sembra fare sul serio il. Il Corriere dello Sport riporta come il direttore sportivo dei sardi Stefano Capozucca abbia incontrato gli agenti del giocatore per capire la fattibilità e i tempi di una possibile trattativa. L’interesse delè dettato dalla volontà di trovare un bomber che garantisca cinismo sotto porta e la doppia cifra di reti. Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto ...

