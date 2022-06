Una Vita, anticipazioni 21 giugno 2022: Felipe ha un attacco di panico (Di lunedì 20 giugno 2022) I problemi di Felipe peggioreranno in vista della commemorazione per le vittime dell'attentato. L'uomo, infatti, nel corso della puntata Una Vita in onda il 21 giugno 2022, avrà un terribile attacco di panico e prenderà così tanto calmante da non poter presenziare alla cerimonia e tenere il suo accorato discorso. Nel frattempo Ramon, che era deciso a non andare alla commemorazione, in seguito al discorso di sua nuora Lolita, si presenterà all'evento con un fare combattivo. anticipazioni Una Vita puntata del 21 giugno 2022 Lolita si preparerà a tenere il suo accorato discorso nel corso della cerimonia commemorativa in onore delle vittime dell'attentato e farà la conoscenza di Fidel, il vedovo di Maria José, la donna ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 giugno 2022) I problemi dipeggioreranno in vista della commemorazione per le vittime dell'attentato. L'uomo, infatti, nel corso della puntata Unain onda il 21, avrà un terribiledie prenderà così tanto calmante da non poter presenziare alla cerimonia e tenere il suo accorato discorso. Nel frattempo Ramon, che era deciso a non andare alla commemorazione, in seguito al discorso di sua nuora Lolita, si presenterà all'evento con un fare combattivo.Unapuntata del 21Lolita si preparerà a tenere il suo accorato discorso nel corso della cerimonia commemorativa in onore delle vittime dell'attentato e farà la conoscenza di Fidel, il vedovo di Maria José, la donna ...

