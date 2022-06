Dagli Usa: Lukaku-Inter è fatta, lo conferma anche il Chelsea. Su Skriniar ci prova Conte (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto riportato dalla CBS negli USA anche il Chelsea ha confermato indirettamente al giornalista Ben Jacobs che l'affare Lukaku... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto riportato dalla CBS negli USAilhato indirettamente al giornalista Ben Jacobs che l'affare...

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'La Russia dice che l'Ucraina è casa loro come lo siamo noi per gli Usa'. In effetti siamo da sempre minacc… - amnestyitalia : Le assicurazioni diplomatiche fornite dagli Usa, secondo le quali Assange non sarà tenuto in isolamento, non posson… - CryoSelf : RT @Uther_Raffaele: Comunque a noi non cielo dikono ma è pieno di gente che fugge dagli USA per chiedere asilo in Russia, Cina e Cuba - Giorgio19693 : @ValerioMinnella i russi poterono repsingere l'avanzata tedesca grazie ai mezzi militari e civili forniti dagli USA… - 73Orlando73 : RT @MarceVann: ???????? CINA CONTINUA A PUNZECCHIARE GLI USA Global Times, la testata ufficiale del Partito Comunista Cinese pubblicata in ing… -