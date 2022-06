Napoli, Gragnaniello: “Più che i singoli sarà interessante scoprire come verrà costruita la squadra” (Di domenica 19 giugno 2022) Napoli Gragnaniello – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Gragnaniello, consulente Associazione Italiana Calciatori ed ex portiere, fra le tante, del Napoli. “Nel ruolo del portiere ci sono tanti giovani italiani molto forti: chi ti aspetti che farà una grande carriera? E per quale motivo? Carne secchi è un profilo molto interessante: ha tutte le caratteristiche del portiere moderno, ma è anche molto forte nei fondamentali. Credo che lui farà la migliore carriera tra tutti i suoi coetanei. A proposito di Italia, sei soddisfatto dal nuovo corso di Mancini? Pensi abbia iniziato col piede giusto? Mancini sta cercando in tutti i modi di rinnovare e dare la possibilità all’Italia, dopo il grande europeo e la delusione per ... Leggi su seriea24 (Di domenica 19 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele, consulente Associazione Italiana Calciatori ed ex portiere, fra le tante, del. “Nel ruolo del portiere ci sono tanti giovani italiani molto forti: chi ti aspetti che farà una grande carriera? E per quale motivo? Carne secchi è un profilo molto: ha tutte le caratteristiche del portiere moderno, ma è anche molto forte nei fondamentali. Credo che lui farà la migliore carriera tra tutti i suoi coetanei. A proposito di Italia, sei soddisfatto dal nuovo corso di Mancini? Pensi abbia iniziato col piede giusto? Mancini sta cercando in tutti i modi di rinnovare e dare la possibilità all’Italia, dopo il grande europeo e la delusione per ...

