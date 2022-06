L’Ucraina non vuole rinunciare all’Eurovision 2023: «Abbiamo il diritto di ospitare il concorso. Chiediamo margini per ulteriori trattative» (Di domenica 19 giugno 2022) Eurovision in Ucraina La decisione dell’EBU (European Broadcasting Union) in merito alla realizzazione dell’Eurovision Song Contest 2023 non in Ucraina non è andata giù al Paese gialloblù, vincitore in carica della kermesse. In un comunicato, la UA:PBC, la tv pubblica ucraina, prende così le distanze, rivendicando la possibilità di organizzare il prossimo Eurofestival: “EBU ha negato alL’Ucraina il diritto di ospitare Eurovision 2023 dopo aver valutato la situazione della sicurezza nel giugno 2022 (…) Giusto per ricordare come sono andati i fatti, dopo la vittoria della Kalush Orchestra all’Eurovision 2022 svoltosi a Torino, L’Ucraina ha conquistato il diritto di ospitare il concorso l’anno successivo“. Al centro ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 giugno 2022) Eurovision in Ucraina La decisione dell’EBU (European Broadcasting Union) in merito alla realizzazione dell’Eurovision Song Contestnon in Ucraina non è andata giù al Paese gialloblù, vincitore in carica della kermesse. In un comunicato, la UA:PBC, la tv pubblica ucraina, prende così le distanze, rivendicando la possibilità di organizzare il prossimo Eurofestival: “EBU ha negato alildiEurovisiondopo aver valutato la situazione della sicurezza nel giugno 2022 (…) Giusto per ricordare come sono andati i fatti, dopo la vittoria della Kalush Orchestra2022 svoltosi a Torino,ha conquistato ildiill’anno successivo“. Al centro ...

Pubblicità

marcodimaio : La linea di Conte sullo stop agli aiuti militari all’Ucraina, trova il plauso di Razov, l’ambasciatore russo in Ita… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ambasciatore russo a Roma, Razov: 'Non tutti in Italia sono d'accordo sull'invio di armi a Kiev' #ANSA - vitopetrocelli : Martedì e mercoledì prossimi il Parlamento può togliere la delega in bianco conferita al governo sulle armi all’Ucr… - Il_Vitruviano : @Majakovsk73 @Amaccagno66Anna @EnricoLetta @dariofrance Una minima leva verso Kiev non direi. Senza armi e intellig… - Ernesto29296958 : RT @AntonioSocci1: In queste ore un parlamento che non conta più nulla sarà costretto a ratificare scelte governative che prevedono l’invio… -