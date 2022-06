Vanessa Incontrada sul palco con D' Alessio Body shaming? Il coro del pubblico in piazza | clamoroso | in diretta | Video

(Di sabato 18 giugno 2022) I sociale "impazziscono" per. L'attrice e presentatrice spagnola è stata la grande protagonista suldel concerto di Gigi D'"a casa sua", a Napoli, per celebrare con Gigi - Uno come te i 30 anni di carriera. La prima delle due serate-evento inPlebiscito, trasmessa insu Rai1, catalizza i commenti su Twitter, Instagram e Facebook. Grande apprezzamento per le performance canore, che hanno visto D'duettare con colleghi e amici di una vita sulle note di canzoni diventante ormai "classici" non solo della musica napoletana ma del pop nazionale. Tra i momenti più emozionanti, non a caso, gli omaggi a Lucio Dalla e a Pino Daniele e il duetto di Gigi con il figlio, il rapper Lda lanciato da Maria De Filippi ...

Pubblicità

fanpage : #vanessaincontrada salita sul palco di Piazza del Plebiscito è stata accolta da #Gigidalessio con un piatto di mo… - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - laparisienne11_ : RT @ilMenestrelloh: Tutta piazza Plebiscito che urla a Vanessa Incontrada “sei bellissima” perché Napoli e i napoletani vi insegnano a camp… - AleCaruso87 : RT @ilMenestrelloh: Tutta piazza Plebiscito che urla a Vanessa Incontrada “sei bellissima” perché Napoli e i napoletani vi insegnano a camp… - roberto_goretti : RT @Pinucci63757977: Uno che dovrebbe scusarsi col mondo di respirare è il prode Scanzi,il cazzaro aretino,che s'indigna per gli insulti a… -

Il Sussidiario.net

Gigi D'Alessio, Uno come te 30 anni insieme/ Pagelle: momento top con LDA, flopLa scaletta della seconda serata di Battiti Live 2022 Quali cantanti saliranno sul palco di Battiti ...Ancheè salita sul palco allestito in Piazza Plebiscito a Napoli durante 'Gigi uno come te', il concerto - evento per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio . La conduttrice e ... Vanessa Incontrada: le polemiche per il suo fisico/ Dalle critiche per peso agli ultimi scatti in copertina Ospite della serata che ha celebrato i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio, Vanessa Incontrada è stata accolta da cori e ovazioni.Anche Vanessa Incontrada è salita sul palco allestito in Piazza Plebiscito a Napoli durante "Gigi uno come te", il concerto-evento per celebrare i 30 anni di carriera di ...