MotoGP, il sindaco di Scarperia a Ezpeleta: 'Poco pubblico al Mugello? Qatar e Malesia allora?' (Di sabato 18 giugno 2022) Pochi giorni fa, il Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta non ha nascosto un certo moalumore nel constatare la poca affluenza di pubblico sulle colline del Mugello in occasione del GP d'Italia. IIn seguito ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 18 giugno 2022) Pochi giorni fa, il Ceo di Dorna Carmelonon ha nascosto un certo moalumore nel constatare la poca affluenza disulle colline delin occasione del GP d'Italia. IIn seguito ...

Pubblicità

motosprint : #MotoGP, il sindaco di Scarperia a Ezpeleta: 'Poco pubblico al Mugello? Qatar e Malesia allora?' ?? - Luxgraph : MotoGp, il sindaco di Scarperia: 'Ezpeleta? Le parole sul Mugello non mi sono piaciute' - infoitsport : MotoGP 2022. Ma che cosa è successo tra Carmelo Ezpeleta e il sindaco di Scarperia? - infoitsport : MotoGP / Mugello, sindaco contro Ezpeleta: “Parole ineleganti e non vere” - MarcoAvenia : RT @DarioNardella: Il #gp #mugello non si tocca. Chi parla non conosce davvero la realtà di questo territorio. Il circuito del Mugello è la… -