Ginnastica ritmica, finale All-Around oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 18 giugno 2022) Il programma, con l’orario e la diretta tv delle finali All-Around agli Europei 2022 di Ginnastica ritmica in programma a Tel Aviv, Israele, dal 15 al 19 giugno. Sofia Raffaeli andrà a caccia del colpaccio dopo il secondo posto nelle qualificazioni, a solo mezzo decimo dalla bulgara Boryana Kaleyn. Milena Baldassarri, invece, dovrà rialzare la testa dopo il decimo posto. Appuntamento oggi, sabato 18 giugno, dalle ore 12.40 alle ore 17.55. diretta tv – Le finali saranno trasmesse in diretta su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Il programma, con l’e latv delle finali All-agli Europei 2022 diin programma a Tel Aviv, Israele, dal 15 al 19 giugno. Sofia Raffaeli andrà a caccia del colpaccio dopo il secondo posto nelle qualificazioni, a solo mezzo decimo dalla bulgara Boryana Kaleyn. Milena Baldassarri, invece, dovrà rialzare la testa dopo il decimo posto. Appuntamento, sabato 18 giugno, dalle ore 12.40 alle ore 17.55.tv – Le finali saranno trasmesse insu Rai Play. SportFace.

