A Piana oggi e domani l’Infiorata del Corpus Domini

Ritorna dopo due anni a Piana degli Albanesi l'Infiorata del Corpus Domini, Sabato 18 e Domenica 19 a partire dalle ore 15:00 presso Piazza Vittorio Emanuele e Via Giorgio Castriota. L'evento come da tradizione consisterà nella realizzazione di riquadri artistici attraverso l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale. Tra le finalità dell'evento vi è anche quella di favorire momenti di aggregazione e convivialità, con l'eccezionale partecipazione di oltre 14 associazioni locali con il patrocinio del Comune di Piana degli Albanesi e la partecipazione dell'Eparchia di Piana degli Albanesi, Amici di Eparchia di Piana degli Albanesi, Parrocchia San Vito Martire, Parrocchia San Giorgio Megalomartire, Cattedrale San Demetrio Megalomartire.

