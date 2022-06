Ragazzino pestato in centro a Cagliari, denunciata baby gang. Accusati di lesioni gravi un 21enne e 4 minori (Di venerdì 17 giugno 2022) Hanno aggredito e picchiato un 16enne che passeggiava insieme ad alcuni amici in pieno centro a Cagliari , lo hanno pestato a tal punto da provocargli una lesione alla retina e la frattura del setto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Hanno aggredito e picchiato un 16enne che passeggiava insieme ad alcuni amici in pieno, lo hannoa tal punto da provocargli una lesione alla retina e la frattura del setto ...

Pubblicità

AnsaSardegna : Ragazzino pestato in centro a Cagliari, denunciata baby gang. Accusati di lesioni gravi un 21enne e quattro minoren… - CronacheNuoresi : Ragazzino pestato in pieno centro a #Cagliari: scatta la denuncia per la #babygang - sardanews : Ragazzino pestato in centro a Cagliari, denunciata baby gang - Sardegna - webecodibergamo : Rissa, spunta una spranga: ragazzino pestato a sangue - melinacugliari : RT @SilentlyFlowers: Lecco, giovane pestato fuori dalla discoteca e ragazzino rapinato in treno -